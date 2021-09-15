Ризабава скончался 13 сентября в возрасте 60 лет в частном госпитале в Кочине в Индии

Он был известным индийским актером кино, театра и ТВ. Причиной названа тяжелая болезнь, в частности заболевание почек.

Об этом сообщают национальные СМИ и скорбящий Twitter, ведь поклонники разбиты горем.

Ризабава снялся в более 150 фильмов, он сыграл злодеев, которых до этого никогда не видел Болливуд. Он настолько мастерски перевоплощался, будто жил своими персонажами.

Ризабава попал в кино из театра, дебютировав в 1984 году в картине, которая так и не попала на экраны. Но дальше дела пошли лучше. В результате - более ста проектов и многочисленные кинопремии и любовь и обожание как критиков, так и зрителей.

При этом стоит отметить, что, несмотря на множество разнообразных сыгранных персонажей, в сердцах поклонников Ризабава в первую очередь останется как эксцентричный злодей Джон Хонаи из комедийного триллера 1990 года In Harihar Nagar. Он имел коммерческий успех и породившего цепочку продолжений и ремейков.

Он также снялся во многих сериалах с 2002 года до своей смерти.

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