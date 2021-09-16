В Киеве пассажиры метро проехались в вагоне с мужчиной, который жарил сосиску газовой горелкой непосредственно в вагоне.

Видео сняли пассажиры, - передает «1+1».

На ролике видно, что пассажир занял место в хвостовой части вагона. После этого он достал сосиску. Пассажир не стал в сыром виде ее есть. Достав примус, он начал жарить свою еду.

Ранее мы сообщали, что харьковчане потребовали изменений в метрополитене и обратились к власти. Петицию опубликовали на портале горсовета Харькова. Жители попросили увеличить число терминалов для оплаты проезда банковскими картами. По задумки авторов обращения, новые терминалы должны появиться непосредственно на станциях метрополитена. Авторы обращения обосновали его ростом количества пассажиров на харьковских станциях метро. Из-за этого, по словам инициаторов проекта, в местах оплаты проезда начали возникать очереди, которые пассажиры создают непреднамеренно. В петиции сказано, что терминалы необходимо установить на каждой станции метро, без исключения.

Отметим также, что в Харькове в метро заметили мужчину, который начал курить прямо в вагоне. Поведение мужчины вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. Пассажир был с электронной сигаретой.

Напомним, что в Харькове мужчина без маски удивил поведением в метро

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