Глава британского правительства раскритиковал другие страны, призывающие Украину к перемирию с россией на любых условиях.

Британского премьер-министра цитирует агентство Reuters.

Так, Борис Джонсон выступил против все чаще звучащей от некоторых западных чиновников идеи о том, что Украина должна подписать мирное соглашение с россией, какими бы ни были его условия.

Пресс-секретарь британского премьера рассказал, что накануне Джонсон выступил на заседании своего правительства и пообещал, что Великобритания останется на «передовой» поддержки Украины в войне против россии.

«Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной», - рассказал пресс-секретарь Джонсона.

Ранее американский телеканал CNN сообщал о том, что США, Европа и Великобритания начали консультации по вопросу разработки «мирного плана», который должен будет остановить войну. Украина прямого участия в этих переговорах не принимает.

Напомним, Зеленский раскрыл единственный приемлемый для Украины вариант прекращения войны.

Как сообщала Politeka, эксперт назвал условие, из-за которого Лукашенко может напасть на Украину.

Также Politeka писала, что журналист рассказал, кто "следующий в очереди" в случае успеха рф в Украине.