В результате авиакатастрофы американского военного конвертоплана MV-22B Osprey погибли находившиеся на его борту морские пехотинцы.

Трагедия, о которой сообщили в пресс-службе Копуса Морской пехоты США в Twitter, произошла вблизи города Гламис – в 50 км от мексиканской границы. Известно, что военный конвертоплан участвовал в учениях в штате Калифорния.

В результате катастрофы погибли находившиеся на борту пятеро морских пехотинца. Личности погибших военных не разглашаются, пока не пройдет 24 часа после оповещения их родных. В настоящее время ведутся следственные действия.

По данным СМИ, одному из погибших было всего 21 год.

Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан (аппарат, сочетающий отдельные преимущества самолёта и вертолёта). Единственный серийно выпускаемый конвертоплан, разрабатывался в США более 30 лет компанией Bell. Находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае военный самолет упал прямо на жилые дома – есть погибший.

Также сообщалось о трагедии в Берлине – там водитель, предположительно страдающий психическим заболеванием, влетел в толпу подростков. В результате атаки погибла учительница, 14 детей получили травмы разной степени тяжести.

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