В россии на участке "Газпром добыча Уренгой" произошел разрыв трубы.

В результате вспыхнул крупный пожар, кадры которого уже начали распространяться в Сети.

Известно, что возгорание произошло в районе ГП 8, ск 8832 - между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм.

Краса! Санкції починають діяти вже і на газову інфраструктуру росії 😈

❗️на Уралі горить найбільше в росії газове родовище.

Вночі на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8 стався розрив труби 1400мм.

Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. pic.twitter.com/DtPSmVO3FX — Олександр Аронець (@aronets) June 16, 2022

Другие подробности выясняются.

Отметим, что Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы – до 10 трлн кубометров газа.

Ранее, напомним, стало известно, что "Газпром" продолжил сокращать поставки газа в Европу по "Северному потоку": с 16 июня они упадут ещё на треть - до 67 млн кубометров в сутки.

Компания объясняет это необходимостью ремонта газоперекачивающих агрегатов иностранного производства. В свою очередь власти Германии связывают поведение "Газпрома" с политическими, а не технологическими причинами.

Также сообщалось, что Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania - он обеспокоен тем, что такое решение "может раздразнить Путина" и привести к прекращению поставки российского газа.

Ранее министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania.

Напомним, ранее сильный пожар произошел в Подмосковье - там горел ангар лакокрасочного завода.

Также на днях в Подмосковье полыхал оптико-механический завод, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.

Кроме того, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.