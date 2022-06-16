В результате вспыхнул крупный пожар, кадры которого уже начали распространяться в Сети.
Известно, что возгорание произошло в районе ГП 8, ск 8832 - между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм.
Другие подробности выясняются.
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Отметим, что Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы – до 10 трлн кубометров газа.
Ранее, напомним, стало известно, что "Газпром" продолжил сокращать поставки газа в Европу по "Северному потоку": с 16 июня они упадут ещё на треть - до 67 млн кубометров в сутки.
Компания объясняет это необходимостью ремонта газоперекачивающих агрегатов иностранного производства. В свою очередь власти Германии связывают поведение "Газпрома" с политическими, а не технологическими причинами.
Также сообщалось, что Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania - он обеспокоен тем, что такое решение "может раздразнить Путина" и привести к прекращению поставки российского газа.
Ранее министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania.
Напомним, ранее сильный пожар произошел в Подмосковье - там горел ангар лакокрасочного завода.
Также на днях в Подмосковье полыхал оптико-механический завод, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.
Кроме того, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.