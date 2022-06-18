Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что военная помощь Украине от США по процедуре ленд-лиза еще не началась. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Там есть процедура. Лэнд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки – это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - отметил он.

Ранее Алексей Данилов рассказал о вероятности нападения Лукашенко на Украину под влиянием путина. По словам секретаря СНБО сейчас у Беларуси нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы пойти в контрнаступление на Украину.

"Мы на сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка пристально следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы предпринять такое контрнаступление, которое состоялось 24 февраля", - сказал Данилов.

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