Кадры погодного «апокалипсиса» в столице опубликовал Телеграм-канал «Реальный Киев».
29 июня на Киев обрушилась сильная гроза с обильным дождем, шквальным ветром и местами с градом.
Во многих районах из-за ливня оказались затоплены дороги и магазины. Местами сиьлный ветер повалил деревья.
Кроме того, многих киевлян напугал раскатистый гром. А в одном из районов молния даже попала в жилой дом.
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На кадрах из столицы можно увидеть, что в местах особенно сильных затоплений вода доходила практически до крыш автомобилей.
В КГГА сообщили о том, что на местах подтоплений уже работают дорожники.
«Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана. Дежурство бригад продолжается на ул. Елены Телиги, ул. Скляренко, улицах возле ст. м. «Левобережная», - сообщили в КГГА.
Непогода также обрушилась и на ближайшие к Киеву населенные пункты. Так, в селе Демидов удар молнии повредил мост через реку Ирпень, который в феврале подорвали в ходе боевых действий, а позже восстановили.
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