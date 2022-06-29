В селе Демидов Киевской области в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.
Сообщил об этом председатель Дымерской территориальной общины Владимир Подкурганный в Facebook, Киевская ОВА в Telegram.
"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно".
В комментариях к своему посту он также написал о причинах повреждения: "Детонация через молнию. Не паниковать".
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Подкурганный добавил, что решается вопрос проезда через Козаровичи.
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