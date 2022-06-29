В селе Демидов Киевской области в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.

Сообщил об этом председатель Дымерской территориальной общины Владимир Подкурганный в Facebook, Киевская ОВА в Telegram.

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно".

В комментариях к своему посту он также написал о причинах повреждения: "Детонация через молнию. Не паниковать".

Подкурганный добавил, что решается вопрос проезда через Козаровичи.

Напомним, молния попала в дом, вода доходит почти до крыш машин: кадры погодного апокалипсиса в Киеве.

Как сообщала Politeka, украинка получила повестку и пришла в военкомат.

Также Politeka писала, что в Якутии разбился вертолет и два самолета.