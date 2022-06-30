В сети высмеяли новый гигантский стол, за которым путин появился на первом саммите с его участием с момента полномасштабного вторжения россии в Украину.

29 июня президент рф впервые с 24 февраля принял участие в международном саммите. Это был так называемый каспийский саммит, который прошел в Туркменистане. Помимо кремлевского диктатора участие в нем приняли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Ибрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В соцсетях не могли не обратить внимание на обстановку встречи. Пятеро президентов сидели в огромном зале за гигантским столом на большом расстоянии друг от друга. В сети сравнили эту картину с недавним саммитом стран «Большой семерки», на котором мировые лидеры сидели вплотную друг к другу за обыкновенным круглым столом.

«что-то стол Путина выглядит совершенно нездорово», «Нищеброды, не могут нормальный стол купить», «Справа инфекционные больные?», «В 11-ый пакет санкций надо будет включить запрет поставлять в Россию и дружеские ей страны столы длиннее двух метров. И всё, Путин ни с кем не встретится.. конец великому геополитику и геостратегу», «Сели бы сразу каждый на своём берегу Каспия», - пишут люди.

Отметим, что ранее люди уже неоднократно обращали внимание на пристрастие путина к непропорционально длинным столам во время встречь с другими политиками.

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