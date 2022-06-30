Российские военные устроили в Украине полномасштабный ракетный террор, и в ближайшие дни на его окончание рассчитывать не стоит.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным предупредил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, сейчас россия особенно активно «забрасывает» ракетами Николаев и Харьков – удары наносятся каждый день.

«Причем там идет не избирательно по жилым кварталам. Все другие города по выбору», - рассказал Арестович.

По его мнению, россия будет использовать эту тактику еще как минимум «неделю-полторы».

«Ракетный террор, который они развязали, и который, по моим прогнозам, продлится еще неделю-полторы. По логике, я бы на их месте еще неделю пострелял бы, а потом сделал паузу. И ракеты закончатся. Но пауза, это не означает, что перестанут стрелять. Интенсивность будет не та, просто. Это еще один серьезный перелом войны», - подчеркнул советник главы ОП.

Он пояснил, что проблема такой тактики для россиян в том, что она им очень дорого обходится.

«Они выстреливают свой последний аргумент – крылатые ракеты – в никуда. Они бьют стратегическими ракетами, ценой 3 млн каждая, в отдельные гаражи. Погибли двое гражданских, пять, десять. Это что, стратегическая цель?», - поинтересовался Арестович.

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