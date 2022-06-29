Пессимистичные прогнозы, которые транслируют некоторые СМИ, не соотносятся с реальностью.

В своем Телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал негативные тезисы, которые публикуют некоторые западные СМИ, ставя под сомнение вопрос о возможность возвращения под контроль Украины захваченных россией территорий.

По мнению Подоляка, подобные материалы объясняются обычным «пессимизмом» части населения.

«Вот проснулся условный «работник аппарата» в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок «Все пропало, путин побеждает», - объяснил советник главы ОП принцип появления подобных военных прогнозов.

По его словам, их составляют те же люди, которые не верили, что Киев продержится дольше трех дней, Европа введет нефтяное эмбарго, а Украина получит от НАТО тяжелую технику.

«Реальность иная: с марта мы прошли большой путь в переосмыслении этой войны западными элитами. Каждый день общаюсь с советниками, членами парламента и представителями западных стран и могу сказать одно. То, что путин должен позорно проиграть эту войну – абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ – безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны… Вопрос уступок и компромиссов не стоит», - подчеркнул в своем посте Подоляк.

Он отметил, что сейчас обсуждаются только вопросы конкретных направлений, над которыми Украина и ее союзники должны работать ради достижения победы.

«Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения», - подытожил советник главы ОП.

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