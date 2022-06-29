В своем Телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал негативные тезисы, которые публикуют некоторые западные СМИ, ставя под сомнение вопрос о возможность возвращения под контроль Украины захваченных россией территорий.

По мнению Подоляка, подобные материалы объясняются обычным «пессимизмом» части населения.

«Вот проснулся условный «работник аппарата» в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок «Все пропало, путин побеждает», - объяснил советник главы ОП принцип появления подобных военных прогнозов.

Михаил Подоляк

По его словам, их составляют те же люди, которые не верили, что Киев продержится дольше трех дней, Европа введет нефтяное эмбарго, а Украина получит от НАТО тяжелую технику.

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«Реальность иная: с марта мы прошли большой путь в переосмыслении этой войны западными элитами. Каждый день общаюсь с советниками, членами парламента и представителями западных стран и могу сказать одно. То, что путин должен позорно проиграть эту войну – абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ – безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны… Вопрос уступок и компромиссов не стоит», - подчеркнул в своем посте Подоляк.

Он отметил, что сейчас обсуждаются только вопросы конкретных направлений, над которыми Украина и ее союзники должны работать ради достижения победы.

украинские военные, бойцы ВСУ

«Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения», - подытожил советник главы ОП.

Напомним, Украина и Европа подписали важное соглашение, детали.

Как сообщала Politeka, Украина вернула домой защитников "Азовстали".

Также Politeka писала, что в Литве ответили на "претензии" рф по Калининграду.