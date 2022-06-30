Легендарный самолет «Мрія» возродят после того, как он был уничтожен российскими снарядами.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Рады Давид Арахамия. 29 июня Украину посетил основатель компании Virgin Galactic, известный миллиардер Ричард Брэнсон. Во время визита его заинтересовал проект строительства нового самолета «Мрія».

«Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, что позволит «Мрії» стать еще сильнее», - рассказал Арахамия.

По его словам, они обсуждали возможности строительства нового крупнейшего в мире самолета, а также потенциальное сотрудничество в космической сфере.

Арахамия сообщил, что Бренсон выразил готовность помогать Украине всем, чем сможет. При этом, бизнесмен был поражен украинским оптимизмом и желанием планировать проекты в сфере авиакосмического строительства в такое тяжелое для страны время

Как известно, самолет Ан-225 «Мрія» был самым большим самолетом в мире и единственным в своем роде. За время его эксплуатации он установил 240 мировых рекордов. К сожалению, самолет был уничтожен в результате российских бомбардировок Киевской области в феврале этого года.

Напомним, раскрыты сроки прекращения российского ракетного террора Украины.

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