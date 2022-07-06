Об этом военачальник объявил на своей странице в Фейсбук. Как стало известно, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала упразднил действие документа, в соответствии с которым военнообязанные украинцы должны были получать разрешение от военкоматов для выезда за пределы места жительства во время действия военного положения и объявления мобилизации.

Залужный объявил, что действие документа будет упразднено, а сам закон отправится на доработку.

«Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку», - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он уточнил, что обновленный документ будет разрабатываться на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.

Отметим, что ранее сообщения о запрете для военнообязанных мужчин на передвижение по Украине без получения соответствующих разрешений вызвал широкий резонанс в обществе.

Напомним, запрет на выезд из города без военкомата: в Генштабе выдали официальное разъяснение.

Как сообщала Politeka, в Генштабе снова пояснили ситуацию с военнообязанными.

Также Politeka писала, что повестки в армию через "Дію": в Минцифре поставили точку в этом вопросе.