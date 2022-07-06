В Днепре будут судить начальника военного склада, похитившего и продавшего продукты питания, предназначенные для военнослужащих.
Об этом сообщает специализированная военная прокуратура.
Прокурорами было установлено, что в июне 2022 года начсклада продал знакомому предпринимателю продукты питания на общую сумму 1 175 868 гривен. Харчи предназначались для личного состава воинской части, длительно воюющей на передовой и дающей отпор оккупантам.
Он также успел получить от бизнесмена залог в сумме 2200 долларов. Но потратить деньги не суждено, потому что 2 июня его деятельность прекратили оперативники.
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