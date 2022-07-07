Из Украины "грузом 200" увозят в основном выходцев из бедных регионов россии. Чаще других гибнут солдаты из национальных республик — в лидерах Дагестан и Бурятия (тут хоронят едва ли не каждый день). Потому неудевительно, что буряты все чаще пытаются отказываться от военных контрактов.
Об этом сообщила журналистка и правозащитница Александра Гармажапова.
По ее словам, в Бурятии усилилось непонимание, зачем им нужна Украина, когда их кинули в бой первыми в феврале и получилось так, что их там меньше всего жалко, так как это не основной генофонд рф. Многие начали понимать, что стали просто мясом для военного командования рф.
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"Не хочу быть оккупантом. Тем более, я сталкивался с расизмом в россии. Не понимаю, почему мы "денацифицируем" Украину", – написал ей недавно бурят.
Она добавила, что лишь за последние несколько дней к ним в фонд позвонило около 300-350 бурятов, которые спрашивали, как им расторгнуть контракт и остаться дома.
Напомним, что ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу.
Как сообщала Politeka, что сейчас происходит в Лисичанске и Северодонецке.
Также Politeka писала, что Украина устроила ад россиянам, стало известно, сколько складов врага уничтожено.