Из Украины "грузом 200" увозят в основном выходцев из бедных регионов россии. Чаще других гибнут солдаты из национальных республик — в лидерах Дагестан и Бурятия (тут хоронят едва ли не каждый день). Потому неудевительно, что буряты все чаще пытаются отказываться от военных контрактов.

Об этом сообщила журналистка и правозащитница Александра Гармажапова.

По ее словам, в Бурятии усилилось непонимание, зачем им нужна Украина, когда их кинули в бой первыми в феврале и получилось так, что их там меньше всего жалко, так как это не основной генофонд рф. Многие начали понимать, что стали просто мясом для военного командования рф.

"Не хочу быть оккупантом. Тем более, я сталкивался с расизмом в россии. Не понимаю, почему мы "денацифицируем" Украину", – написал ей недавно бурят.

Она добавила, что лишь за последние несколько дней к ним в фонд позвонило около 300-350 бурятов, которые спрашивали, как им расторгнуть контракт и остаться дома.

Напомним, что ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу.

Как сообщала Politeka, что сейчас происходит в Лисичанске и Северодонецке.

Также Politeka писала, что Украина устроила ад россиянам, стало известно, сколько складов врага уничтожено.