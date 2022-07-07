Россия впервые за 133 дней войны не объявила и не комментировала никаких территориальных достижений. По мнению экспертов, это свидетельствует об оперативной паузе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В то же время российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля. Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, поскольку она не требует полного прекращения активных боевых действий.

Аналитики предупредили, что Украине нельзя расслабляться, ведь рф этой паузой пытается создать условия для более значительных наступательных операций и возобновить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач.

По оценкам ISW, в то же время Кремль продолжает готовить экономику россии к затяжной войне против Украины. Госдума рф уже приняла закон, разрешающий правительству контролировать и регулировать трудовые отношения на частных и государственных предприятиях.

Закон позволит отозвать работников из личных отпусков, переносить отпуска без согласия работника, требовать работы в выходные, праздничные дни и ночные смены.

Напомним, что ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу.

Как сообщала Politeka, что сейчас происходит в Лисичанске и Северодонецке.

Также Politeka писала, что Украина устроила ад россиянам, стало известно, сколько складов врага уничтожено.