Россия впервые за 133 дней войны не объявила и не комментировала никаких территориальных достижений. По мнению экспертов, это свидетельствует об оперативной паузе.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В то же время российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля. Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, поскольку она не требует полного прекращения активных боевых действий.
Аналитики предупредили, что Украине нельзя расслабляться, ведь рф этой паузой пытается создать условия для более значительных наступательных операций и возобновить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач.
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По оценкам ISW, в то же время Кремль продолжает готовить экономику россии к затяжной войне против Украины. Госдума рф уже приняла закон, разрешающий правительству контролировать и регулировать трудовые отношения на частных и государственных предприятиях.
Закон позволит отозвать работников из личных отпусков, переносить отпуска без согласия работника, требовать работы в выходные, праздничные дни и ночные смены.
Напомним, что ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу.
Как сообщала Politeka, что сейчас происходит в Лисичанске и Северодонецке.
Также Politeka писала, что Украина устроила ад россиянам, стало известно, сколько складов врага уничтожено.