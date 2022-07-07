В «Действии» стартовал новый опрос – украинцы должны решить судьбу герба СССР на щите монумента «Родина-мать».

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Минцифры.

«Как только россия полномасштабно вторглась в нашу страну, процесс избавления страны от советских символов значительно ускорился.

Сейчас монумент «Родина-мать», являющийся самой высокой скульптурой Европы, украшает герб советского союза. Чтобы решить его дальнейшую судьбу, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія», - говорится в сообщении.

Есть три варианта ответа: - оставить все как есть; – снять советский герб и оставить щит чистым. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить; - заменить на Тризуб - Государственный Герб Украины.

Опрос будет проходить с 7 по 21 июля. Результаты будут обнародованы уже через две недели.

«Выражайте свое мнение в приложении Дія, приобщайте к опросу друзей и родных», - призывают украинцев в «Дія».

Напомним, россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС.

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