Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Минцифры.
«Как только россия полномасштабно вторглась в нашу страну, процесс избавления страны от советских символов значительно ускорился.
Сейчас монумент «Родина-мать», являющийся самой высокой скульптурой Европы, украшает герб советского союза. Чтобы решить его дальнейшую судьбу, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія», - говорится в сообщении.
Есть три варианта ответа: - оставить все как есть; – снять советский герб и оставить щит чистым. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить; - заменить на Тризуб - Государственный Герб Украины.
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Опрос будет проходить с 7 по 21 июля. Результаты будут обнародованы уже через две недели.
«Выражайте свое мнение в приложении Дія, приобщайте к опросу друзей и родных», - призывают украинцев в «Дія».
Напомним, россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС.
Также сообщалось, что у оккупантов паника – ВСУ уничтожат их склады с боеприпасами и техникой.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что появились первые фото с острова Змеиный после бегства оккупантов.