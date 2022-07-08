В оккупированном Шахтерске Донецкой области раздаются взрывы - каждый миг в городе детонируют российские боеприпасы, свозившиеся туда с 2014 года.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местные телеграмм-каналы и сообщения очевидцев, ВСУ попали в очередной состав боеприпасов оккупантов.

Добавим, что Шахтерск расположен в глубоком тылу, за оккупированным Донецком, то есть на расстоянии минимум 50 км от фронта.

Кадры из эпицентра взрыва в соцсетях сравнивают с действующим вулканом. Также сообщается, что часть города эвакуирована.

«Еще одно доказательство того, что Россия плевать на дончан. Б/К прямо в жилом массиве», «Химарсики наши», «Шахтерск, красиво детонирует состав российских БК. Посмотрите очень мощный фейерверк», "Как действующий вулкан" – комментируют в комментариях кадры пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что у оккупантов началась паника – ВСУ уничтожают один склад за другим.

"Орки массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники мордора, опасаясь новых ударов дяди "Ленд Лиза", - сообщали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Также стало известно, что оккупанты сейчас ведут наступление сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net сообщала о ситуации на Херсонщине.