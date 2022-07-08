"Один одного б'ють зі страшною силою": розкрито ситуацію в окупованому Херсоні та що можуть зробити ЗСУ

Окупований Херсон ЗСУ можуть за два дні взяти в облогу.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов у розмові з Марком Фейгіним. Для облоги міста українським захисникам потрібна вогнева перевага та достатня кількість військ. Після цього потрібно провести спецоперацію або висунути окупантам ультиматум з вимогою здатися.

ЗСУ треба буде "відрізати" для ворога розташований поряд із Херсоном Антонівський міст через Дніпро.

"Тоді у них залишається лише річка Дніпро (як шлях відступу — ред.), на веслах, човнах... Особистий склад можна вивезти, але треба брати у вогневий мішок. Артилерія має працювати по Дніпру і не давати угрупованню вийти", — вважає Жданов.

Експерт також наголосив, що зараз на херсонському напрямі ЗСУ не проводять контрнаступ, там ідуть контрнаступальні дії.

"Вони мають успіх. Ми намагаємося розвивати цей успіх максимально, скільки можемо. Але там йдуть дуже запеклі позиційні бої, працює артилерія, авіація - як наша, так і російська. Один одного б'ють зі страшною силою, вони намагаються стримати наш поступ, ми намагаємося просунутися вперед. Така картина там складається, але говорити про те, що завтра ми підемо в наступ - ні, нічим", - пояснив Жданов.