Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов у розмові з Марком Фейгіним. Для облоги міста українським захисникам потрібна вогнева перевага та достатня кількість військ. Після цього потрібно провести спецоперацію або висунути окупантам ультиматум з вимогою здатися.

ЗСУ треба буде "відрізати" для ворога розташований поряд із Херсоном Антонівський міст через Дніпро.

"Тоді у них залишається лише річка Дніпро (як шлях відступу — ред.), на веслах, човнах... Особистий склад можна вивезти, але треба брати у вогневий мішок. Артилерія має працювати по Дніпру і не давати угрупованню вийти", — вважає Жданов.

Експерт також наголосив, що зараз на херсонському напрямі ЗСУ не проводять контрнаступ, там ідуть контрнаступальні дії.

Олег Жданов

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

"Один одного б'ють зі страшною силою": розкрито ситуацію в окупованому Херсоні та що можуть зробити ЗСУ

"Хочу вам показати": Боржемська зі "Зважені та щасливі" збентежила фотосесією в купальнику

"Неймовірний скандал": актриси "Дизель шоу" влаштували розбір польотів просто на сцені, відео

Дружина продюсера "Квартал 95" у прозорому корсеті не залишила шансів: "Яка жінка..."
Показати ще

"Вони мають успіх. Ми намагаємося розвивати цей успіх максимально, скільки можемо. Але там йдуть дуже запеклі позиційні бої, працює артилерія, авіація - як наша, так і російська. Один одного б'ють зі страшною силою, вони намагаються стримати наш поступ, ми намагаємося просунутися вперед. Така картина там складається, але говорити про те, що завтра ми підемо в наступ - ні, нічим", - пояснив Жданов.

Херсон, українці