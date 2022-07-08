"Один одного б'ють зі страшною силою": розкрито ситуацію в окупованому Херсоні та що можуть зробити ЗСУ

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов у розмові з Марком Фейгіним. Для облоги міста українським захисникам потрібна вогнева перевага та достатня кількість військ. Після цього потрібно провести спецоперацію або висунути окупантам ультиматум з вимогою здатися.
ЗСУ треба буде "відрізати" для ворога розташований поряд із Херсоном Антонівський міст через Дніпро.
"Тоді у них залишається лише річка Дніпро (як шлях відступу — ред.), на веслах, човнах... Особистий склад можна вивезти, але треба брати у вогневий мішок. Артилерія має працювати по Дніпру і не давати угрупованню вийти", — вважає Жданов.
Експерт також наголосив, що зараз на херсонському напрямі ЗСУ не проводять контрнаступ, там ідуть контрнаступальні дії.
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"Вони мають успіх. Ми намагаємося розвивати цей успіх максимально, скільки можемо. Але там йдуть дуже запеклі позиційні бої, працює артилерія, авіація - як наша, так і російська. Один одного б'ють зі страшною силою, вони намагаються стримати наш поступ, ми намагаємося просунутися вперед. Така картина там складається, але говорити про те, що завтра ми підемо в наступ - ні, нічим", - пояснив Жданов.
Нагадаємо, озвучено два сценарія завершення війни.
Також повідомлялось, що в Офісі президента жорстко відповіли на погрози Путіна.
Тим часом мешканців Херсонщини закликають евакуюватися, щоб не ставати для окупантів живим щитом.