"Донбасс – это только повод! Вы хотите забрать пол Украины!".

Как пишет Politeka.net, так итальянский ведущий буквально закрыл рот российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Кадры позора уже распространяются по Сети.

Так, харизматичный итальянец заявил Соловьеву, что нападение России на Донбасс стало лишь поводом для Владимира Путина, чтобы захватить еще больше территории Украины.

«Донбасс – это только повод! Вы хотите забрать пол Украины!», - заявил итальянец, оборвав Соловьева, который заявил, как рф хочет дойти до Приднестровья.

«Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы и члены НАТО, такое допустим? Это невозможно!», - эмоционально сообщил итальянский ведущий, пока Соловьев сконфуженно молчал, пытаясь подобрать слова.

Ранее в Сети появились кадры неожиданной встречи российского певца Николая Баскова, поддержавшего войну россии против Украины, с украинкой.

«Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину. Каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально?» - поинтересовалась украинка у Баскова.

В свою очередь, российские дальнобойщики начали жаловаться на нападения в странах ЕС. По словам водителей, в них летят камни и угрозы.

Тем временем жители ОРДЛО ответили на бред путина о "помощи".