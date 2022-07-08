Жителі ОРДЛО висловили все, що думають про росію та кремлівську владу після заяви путіна про «геноцид» на Донбасі.

7 липня під час зустрічі з лідерами фракцій російської Держдуми путін вибухнув новою порцією марення про Україну. Зокрема, він заявив, що останні 8 років на окупованих Росією територіях Донбасу відбувалися геноцид та ізоляція.

Його заява викликала бурхливу реакцію у мешканців самих територій. У соцмережах мешканці так званих «Л/ДНР» згадали, як жили при Україні та що сталося з регіоном після вторгнення Росії.

Зокрема, жителі Донецька згадували «Євро-2012» зі світовими зірками та найкращим стадіоном у Європі, а також чистим та доглянутим центром міста.

«А зараз що? Воду за паспортами видають?», - журиться один із місцевих мешканців.

Інший нагадує, що до 2014 року Донецька область була однією з найбагатших.

«І що зробили з цим містом та областю за 8 років? Перетворили на полігон для війни», - обурюються люди.

Жителі Донбасу також згадали, що Україна продовжувала платити пенсії мешканцям захоплених територій та виплати переселенцям.

Коментатори також не зраділи ідеї путіна «захищати» їх від геноциду.

«Прям життя нема вже від такої допомоги! Звучить як знущання!», «Вже допомогли далі нікуди», «Я з Макіївки поїхав. Не хочу, щоб мені путін допомагав, сам впораюся», «Як жив Маріуполь до війни! Місто красень був, порт, заводи, бізнес – все працювало! А зараз там що? Ви думаєте тут буде якось інакше?», «Ми дозволили себе дурити. Хотілося б знати, у чому допомога полягає. Рівень нашого життя, зарплати, пенсії, цінова політика ЖКГ, руйнування та смерті це вже допомога? Дякую, росіє, і тобі того ж бажаємо. Готові поділитися щастям», – пишуть люди.

Нагадаємо, росіяни скаржаться, що їм не радіють у країнах ЄС.

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