Российские войска продолжили продвигаться к Донетчине. Обстрелы и характер наступления россиян свидетельствуют об их планах захватить еще два города. Об этом в сводке сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российская армия планирует захватить Славянск и Краматорск. Ради этого они штурмуют ближние населенные пункты, чтобы обойти позиции ВСУ.

Также враг обстрелял неподалеку несколько населенных пунктов – Сулиговку, Адамовку, Краснополье, Мазанивку, Дибривне и Долину. Дополнительно он наносил ограниченные артиллерийские удары южнее Барвинково и обстреливал Никополь и Новопавловку.

Военные аналитики считают, что эти удары могут свидетельствовать о том, что войска рф стремятся обойти Барвинково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм – Славянск для продвижения на юго-восток в сторону последнего, либо прямо на юго-восток от Барвинково к Краматорску.

Возможно также, что российские войска создают условия для наступления на Краматорск, которое будет происходить параллельно с наступлением на Славянск. Грядет тяжелая битва.



Напомним, что под оккупированным Донецком гремят взрывы, людей срочно эвакуируют.

Как сообщала Politeka, раскрыта ситуация в оккупированном Херсоне и что могут сделать ВСУ.

Также Politeka писала, что россияне наступают сразу на нескольких направлениях, что изменилось.