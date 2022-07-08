Российские войска продолжили продвигаться к Донетчине. Обстрелы и характер наступления россиян свидетельствуют об их планах захватить еще два города. Об этом в сводке сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что российская армия планирует захватить Славянск и Краматорск. Ради этого они штурмуют ближние населенные пункты, чтобы обойти позиции ВСУ.
Также враг обстрелял неподалеку несколько населенных пунктов – Сулиговку, Адамовку, Краснополье, Мазанивку, Дибривне и Долину. Дополнительно он наносил ограниченные артиллерийские удары южнее Барвинково и обстреливал Никополь и Новопавловку.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Неутешительные цифры для Украины: сколько ракет осталось у рф и как долго могут длиться обстрелы
Группа "Антитела" сообщила о личном горе, не стало известного музыканта: "Мы будем очень скучать!"
Херсон будет освобожден: ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу
Вера в "асвабадителей" была недолгой: что сейчас происходит в Лисичанске и Северодонецке
Военные аналитики считают, что эти удары могут свидетельствовать о том, что войска рф стремятся обойти Барвинково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм – Славянск для продвижения на юго-восток в сторону последнего, либо прямо на юго-восток от Барвинково к Краматорску.
Напомним, что под оккупированным Донецком гремят взрывы, людей срочно эвакуируют.
Как сообщала Politeka, раскрыта ситуация в оккупированном Херсоне и что могут сделать ВСУ.
Также Politeka писала, что россияне наступают сразу на нескольких направлениях, что изменилось.