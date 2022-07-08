Як повідомляє Politeka.net з посиланням намісцеві телеграм-канали і повідомлення очевидців, ЗСУ влучили у черговий склад боєприпасів окупантів.
Додамо, що Шахтарськ розташований у глибокому тилу, за окупованим Донецьком, тобто на відстані мінімум 50 км від фронту.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Нацбанк попередив про важливі зміни: що буде інакше вже з 9 липня
Стріляв на поразку: підозрюваний відповів, чому позбавив життя екс-прем'єра Японії
Нові штрафи запроваджуються в Україні вже з понеділка: що буде заборонено
Дружина продюсера "Квартал 95" у прозорому корсеті не залишила шансів: "Яка жінка..."
Кадри з епіцентру вибуху у соцмережах порівнюють з діючим вулканом. Також повідомляється, що частину міста евакуйовано.
«Ще один доказ того, що Росіє плювати на дончан.Б/К прямо в жилому масиві», «Хімарсики наші», «Шахтарськ, красиво детонує склад російських БК. Подивіться дуже потужний феєрверк», "Як діючий вулкан", - коментують у коментарях кадри пожежі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у окупантів почалася паніка - ЗСУ знищують один склад за іншим.
"Орки масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки мордора, побоюючись нових ударів дядичка "Ленд Ліза", - повідомляли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Також стало відомо, що окупанти зараз ведуть наступ відразу на кількох напрямках.
Крім того Politeka.net повідомляла про ситуацію на Херсонщині.