В окупованому Шахтарську Донецької області лунають вибухи - кожну мить у місті детонують російські боєприпаси, яки звозились туди з 2014 року.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням намісцеві телеграм-канали і повідомлення очевидців, ЗСУ влучили у черговий склад боєприпасів окупантів.

Додамо, що Шахтарськ розташований у глибокому тилу, за окупованим Донецьком, тобто на відстані мінімум 50 км від фронту.

Кадри з епіцентру вибуху у соцмережах порівнюють з діючим вулканом. Також повідомляється, що частину міста евакуйовано.

«Ще один доказ того, що Росіє плювати на дончан.Б/К прямо в жилому масиві», «Хімарсики наші», «Шахтарськ, красиво детонує склад російських БК. Подивіться дуже потужний феєрверк», "Як діючий вулкан", - коментують у коментарях кадри пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у окупантів почалася паніка - ЗСУ знищують один склад за іншим.

"Орки масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки мордора, побоюючись нових ударів дядичка "Ленд Ліза", - повідомляли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також стало відомо, що окупанти зараз ведуть наступ відразу на кількох напрямках.

Крім того Politeka.net повідомляла про ситуацію на Херсонщині.