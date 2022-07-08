Россияне заканчивают пополнение запасов, чтобы начать новые наступательные действия. Защитники в это время продолжают продвигаться на юго-западном участке Херсона. Такое предположение сделали разведчики министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как отметили, войска рф сосредотачивают технику в направлении Северского – примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – городскому району Славянск-Краматорск", – отмечается в сообщении.

В разведке также отметили, что защитники в это время продолжают продвигаться на юго-западном участке Херсона.

В Институте изучения войны тем временем заявляли, что российские войска продолжили продвигаться к Донетчине с юго-востока от Изюма и могут создавать условия для подготовки одновременного наступления на Славянск или Краматорск.

Напомним, что под оккупированным Донецком гремят взрывы, людей срочно эвакуируют.

Как сообщала Politeka, раскрыта ситуация в оккупированном Херсоне и что могут сделать ВСУ.

Также Politeka писала, что россияне наступают сразу на нескольких направлениях, что изменилось.



