Россияне заканчивают пополнение запасов, чтобы начать новые наступательные действия. Защитники в это время продолжают продвигаться на юго-западном участке Херсона. Такое предположение сделали разведчики министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Как отметили, войска рф сосредотачивают технику в направлении Северского – примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.
"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – городскому району Славянск-Краматорск", – отмечается в сообщении.
В разведке также отметили, что защитники в это время продолжают продвигаться на юго-западном участке Херсона.
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В Институте изучения войны тем временем заявляли, что российские войска продолжили продвигаться к Донетчине с юго-востока от Изюма и могут создавать условия для подготовки одновременного наступления на Славянск или Краматорск.
Напомним, что под оккупированным Донецком гремят взрывы, людей срочно эвакуируют.
Как сообщала Politeka, раскрыта ситуация в оккупированном Херсоне и что могут сделать ВСУ.
Также Politeka писала, что россияне наступают сразу на нескольких направлениях, что изменилось.