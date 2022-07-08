Возле населенного пункта Нескучное войска рф "промахнулись" и ударили по своим позициям из РСЗО. О "промахах" врага сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация со ссылкой на данные украинской разведки.
В результате "прицельного" огня один военный армии рф погиб, двое получили ранения. По информации разведки, отдельные подразделения реактивной артиллерии российских оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой кремлевской "спецоперации" и подсознательно помогают ВСУ проводить "демилитаризацию" своей же армии.
Отмечается, что кроме собственного "промаха" оккупантов, возле села Нескучное, также подтверждено уничтожение их склада боеприпасов.
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В целом на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не понесла существенных изменений. Войска рф основные усилия сосредотачивают на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск.
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