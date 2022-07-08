Российские оккупанты, которые не хотят воевать в Украине, записали видеообращение к своему командованию.

За такой бунт им пообещали вернуть их домой в последнюю очередь. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины и опубликовали перехват разговора одного из российских солдат и его жены.

Так, оккупант из подразделения, недавно записавшего открытое видеообращение к командованию о нарушениях в оккупационной армии, рассказал жене о последствиях их поступка.

«У нас здесь «самострельщик» ногу себе прострелил. Командиры наши – с*ки просто. Выстреливший себе в ногу парень ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состою на психиатрическом учете». Его обратно вернули", - говорит он.

Оккупант также добавил, что тот военный, Ваня, ходил в штаб, чтобы его отпустили, но тщетно.

"Сказали, а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете», — жалуется оккупант.

При этом его жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.

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