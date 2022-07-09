На Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента страны.

Кризис в стране начался из-за пандемии коронавируса: туризм сократился, а с ним и валютные резервы. В последние месяцы страна столкнулась и с острым дефицитом топлива, люди стоят в очередях на заправках по несколько дней. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт.

В мае в стране начались масштабные протесты, в ходе которых звучали в том числе и требования отставки президента Готабаи Раджапаксы.

Ранее протестующим удалось добиться только отставки правительства, которое возглавлял брат президента, Махинда. Теперь же народ взял штурмом резиденцию президента.

Как сообщают СМИ, президент успел покинуть резиденцию. Также сообщается, что в ходе протестов, по предварительным данным, пострадали около 30 человек.

Ранее, 6 июля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что провел «очень продуктивные» телефонные переговоры с президентом россии владимиром путиным.

«Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы», — заявил тогда Раджапакса.

Напомним, итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

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