На Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента страны.
Кризис в стране начался из-за пандемии коронавируса: туризм сократился, а с ним и валютные резервы. В последние месяцы страна столкнулась и с острым дефицитом топлива, люди стоят в очередях на заправках по несколько дней. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт.
В мае в стране начались масштабные протесты, в ходе которых звучали в том числе и требования отставки президента Готабаи Раджапаксы.
Ранее протестующим удалось добиться только отставки правительства, которое возглавлял брат президента, Махинда. Теперь же народ взял штурмом резиденцию президента.
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Как сообщают СМИ, президент успел покинуть резиденцию. Также сообщается, что в ходе протестов, по предварительным данным, пострадали около 30 человек.
Ранее, 6 июля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что провел «очень продуктивные» телефонные переговоры с президентом россии владимиром путиным.
«Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы», — заявил тогда Раджапакса.
Напомним, итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.
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