Украинские защитники продолжают наносить прицельные удары по ключевым объектам оккупантов: на складах россиян целую ночь бушевали пожары и гремели взрывы.

Соответствующие кадры публиковали местные жители в социальных сетях. Как сообщается, только за одну ночь на 10 июля были уничтожены около десяти складов с боекомплектами в тылу россиян. В частности, возгорания и взрывы на складах фиксировали в городах Алчевск, Донецк, Харцызск, Торез Крестовка (ранее Кировское) и Иловайск.

На кадрах с мест можно было услышать мощные взрывы, объясняющиеся детонацией боеприпасов. Над горящими складами в небо поднимались крупные клубы дыма.

В оккупированном Шахтерске из-за пожаров и взрывов на складе даже была объявлена эвакуация, правда пока в пределах самого города. Жителей попросили переместиться из одного района в другой.

Также сообщается, что в Алчевске взрыв прогремел на пивзаводе. Правда, местные жители уточняют: завод давно не работал, а оккупанты устроили на его территории склад с боеприпасами.

В соцсетях активно обсуждают уничтожение складов россиян.

«Это наш жест доброй воли)», «Курение вредно для здоровья», «Ещё пара недель таких точных обстрелов и вооруженным бомжам и мародерам воевать придётся лопатами», «Красиво пылает», «Гуманитарка», - пишут люди.

Шахтёрск, вид на поле в сторону Зугреса pic.twitter.com/TC8AYMX7h6 — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) July 10, 2022

Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.

Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.

Также Politeka писала, что эпичный взрыв прогремел на газовой станции в россии, все в огне.