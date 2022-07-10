Соответствующие кадры публиковали местные жители в социальных сетях. Как сообщается, только за одну ночь на 10 июля были уничтожены около десяти складов с боекомплектами в тылу россиян. В частности, возгорания и взрывы на складах фиксировали в городах Алчевск, Донецк, Харцызск, Торез Крестовка (ранее Кировское) и Иловайск.
На кадрах с мест можно было услышать мощные взрывы, объясняющиеся детонацией боеприпасов. Над горящими складами в небо поднимались крупные клубы дыма.
В оккупированном Шахтерске из-за пожаров и взрывов на складе даже была объявлена эвакуация, правда пока в пределах самого города. Жителей попросили переместиться из одного района в другой.
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Также сообщается, что в Алчевске взрыв прогремел на пивзаводе. Правда, местные жители уточняют: завод давно не работал, а оккупанты устроили на его территории склад с боеприпасами.
В соцсетях активно обсуждают уничтожение складов россиян.
«Это наш жест доброй воли)», «Курение вредно для здоровья», «Ещё пара недель таких точных обстрелов и вооруженным бомжам и мародерам воевать придётся лопатами», «Красиво пылает», «Гуманитарка», - пишут люди.
Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.
Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.
Также Politeka писала, что эпичный взрыв прогремел на газовой станции в россии, все в огне.