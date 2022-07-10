Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, опираясь на перехват разговора одного из боевиков «днр», которого рф также мобилизовала на войну против Украины.
Речь идет о 2 батальоне первого армейского корпуса «народной милиции днр», который воюет в составе армии рф.
В СБУ подчеркнули, что российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из «л/днр» и так догадываются, что их используют как пушечное мясо. Но благодаря этому перехвату о военных проколах рашистов будет знать весь мир.
«Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни**я. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, за***лись стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъ**ошили… Вот те армия, прикинь», – рассказывает боевик «днр».
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Как сообщили в СБУ, точная цифра потерь в результате инцидента со стороны рф умалчивается. Однако и без таких самоуничтожений россиян украинские защитники ликвидировали в боях более 37,5 тыс. оккупантов.
Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.
Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.
Также Politeka писала, что эпичный взрыв прогремел на газовой станции в россии, все в огне.