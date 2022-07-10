Кадры с неадекватной любительницей «русского мира» появились в Телеграм-канале «Реальный Киев». Как рассказали очевидцы, неприятный инцидент произошел в Соломенском районе Киева на Отрадном.

Люди увидели, как женщина подошла к лотку детей, которые продавали безделушки и собирали вырученные средства на помощь ВСУ. Как рассказали позже, женщина якобы сама хотела торговать на этом месте, поэтому изначально и начала приставать к детям.

В процессе женщина начала кричать, что «скоро путин придет и порядок наведет». Она побила игрушки, которые продавали дети, и явно вела себя неадекватно. Другие продавщицы и прохожие встали на защиту детей.

В результате лоток провокаторши перевернули, а ее саму облили краской. Момент «наказания» женщины попал на видео.

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"Ты не в Украине, ты в Одессе, друг!": расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине
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Отметим, что на днях похожий скандал произошел в магазине одного из мобильных операторов в Одессе, где посетителя взбесило то, что консультант обращался к нему на украинском языке.

«Ты не в Украине, ты в Одессе, друг!», - утверждал мужчина.

Впрочем, уже на следующий день после резонанса в обществе он записал видео с извинениями, и сделал это уже на украинском языке.

Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине.

Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.

Также Politeka писала, что сейчас происходит в Лисичанске и Северодонецке.