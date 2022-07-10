Об этом рассказала астропсихолог Валентин Виттрок, передает ТСН. Как известно, медведев родился 14 сентября 1965 года в Санкт-Петербурге в 18 часов 29 минут. Как рассказала Виттрок, согласно натальной карте, асцендент находится в знаке Водолея, Солнце – в знаке Девы, Луна – в первом градусе знака Тельца.

По словам астролога, это указывает на «двойное дно» личности медведева. Виттрок рассказала, что Черная Луна, расположившаяся на асценденте в гороскопе политика, указывает на то, что он – «демоническая личность», и не сулит ему ничего хорошего.

С 2024 года Черная Луна будет проходить по Солнцу медведева и высветит все плохое, что он сделал за последние девять лет, заставив его платить по счетам. Кроме того, по знаку Водолея, в котором находится асцендент медведева, начнет двигаться Плутон – а это предзнаменование мрачного периода в жизни политика.

Астролог также указала на сочетание Марса с Нептуном в гороскопе медведева, которое говорит о большой вероятности насильственной смерти – возможно от ран и оружия или интоксикации.

Кроме того, нельзя исключать и вероятность суицида, считает астролог. Стоит отметить, что недавно СМИ сообщали, что медведев уже предпринял попытку свести счеты с жизнью, однако она якобы была неудачной. Подтверждения этой информации так и не поступило. По словам Виттрок, медведев может повторить такую попытку и в будущем. На это указывает прохождение по дому смерти Медведева Южного лунного узла и напряженный аспект Урана к Марсу из знака Тельца, находящийся там же.

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