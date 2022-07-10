Россия пригрозила Литве скорым «возмездием» за блокировку транзита в Калининград, однако по факту Кремль сможет предпринять лишь немногое.

О том, на что способен путин и его прихвостни в отношении Литвы, рассказал в комментарии «24 каналу» эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев.

Ранее официальный представитель МИД рф Мария Захарова заявила, что россия якобы завершила подготовку «жестких мер», которые она примет в отношении Литвы и Евросоюза. По ее словам, Москва пойдет на эти меры, если Литва в ближайшие дни не разблокирует транзит в Калининград.

«Ждать до бесконечности мы не будем», - заявила Захарова.

В свою очередь, Краев отметил, что россия действительно очень хотела бы нанести удар по Литве, однако такой возможности на сегодняшний день у нее попросту нет, так как все боеспособные вооруженные силы заняты Украиной, а экономика трещит по швам.

«Все угрозы санкциями, на которые Россия была способна и готова, она уже реализовала. Она уже попыталась создать нашествие беженцев, она уже пыталась оказывать давление из-за газоснабжения и получила обратный эффект – газовую независимость Литвы. Максимум, на который сегодня способна российская диктатура, – это новые кибератаки, но с этим в Европе уже научились бороться», - рассказал эксперт.

Он также считает теракты или политические убийства в Литве маловероятными, так как сейчас в этой стране много западной разведки, а правоохранители работают в усиленном режиме.

Краев также отметил, что любое напряжение между Литвой и россией сейчас будет играть на пользу Украине, так как отвлекает внимание и ресурсы Кремля.

Напомним, оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.

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