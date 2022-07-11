О том, что сейчас происходит на захваченных территориях, рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Сообщается, что в Запорожской и Херсонской областях оккупанты вовсю выжигают поля с пшеницей, что может спровоцировать продовольственный кризис в мире. Они также продолжают активно вывозить из этих регионов ворованную украинскую продукцию.
В разрушенном Мариуполе оккупанты и местные коллаборанты угоняют уцелевшие машины местных жителей, используя для этого эвакуаторы.
В захваченных населенных пунктах Луганской области мужчин приглашают якобы на работу, а спустя несколько дней вручают повестки. Таким образом украинцев насильно мобилизуют в российскую армию.
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На оккупированных территориях Харьковской области назначенная Кремлем незаконная «администрация» ввела «военное положение». При этом отмечается, что оккупанты используют его как предлог для борьбы с местным сопротивлением.
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Как сообщала Politeka, мужчина публично призывал россиян создать в Одессе "новороссию".
Также Politeka писала, что Резников сообщил о подготовке к масштабной деоккупации украинских территорий.