Россияне обманом забирают местных жителей в армию, выжигают поля с пшеницей и творят беспредел на временно оккупированных территориях Украины.

О том, что сейчас происходит на захваченных территориях, рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что в Запорожской и Херсонской областях оккупанты вовсю выжигают поля с пшеницей, что может спровоцировать продовольственный кризис в мире. Они также продолжают активно вывозить из этих регионов ворованную украинскую продукцию.

В разрушенном Мариуполе оккупанты и местные коллаборанты угоняют уцелевшие машины местных жителей, используя для этого эвакуаторы.

В захваченных населенных пунктах Луганской области мужчин приглашают якобы на работу, а спустя несколько дней вручают повестки. Таким образом украинцев насильно мобилизуют в российскую армию.

На оккупированных территориях Харьковской области назначенная Кремлем незаконная «администрация» ввела «военное положение». При этом отмечается, что оккупанты используют его как предлог для борьбы с местным сопротивлением.

Напомним, парамедик рассказал, почему на фронте опасно разговаривать по-русски.

Как сообщала Politeka, мужчина публично призывал россиян создать в Одессе "новороссию".

Также Politeka писала, что Резников сообщил о подготовке к масштабной деоккупации украинских территорий.