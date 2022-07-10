Украинские войска собирают силы, чтобы отбить важные для страны территории, оккупированные россиянами.

О масштабном плане рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ деоккупировать прибрежные районы юга Украины. Министр отметил, что подготовка к этой операции началась, однако Украине нужно будет накопить колоссальные силы, как живого состава, так и техники.

«Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у россии», - сообщил Резников.

Он уточнил, что в приказе президента речь идет об оккупированных россиянами прибрежных территориях на юге Украины, которые имеют критически важное значения для жизни и экономики страны.

«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах», - сообщил глава Минобороны.

Напомним, в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".

Как сообщала Politeka, оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.

Также Politeka писала, что ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь, пылали пожары и гремели взрывы.