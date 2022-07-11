Во временно оккупированном Мариуполе за разбор завалов людям дают тарелку каши и бутылку воды.

У людей нет возможность найти альтернативный вариант заработка денег, поэтому они вынуждены разбирать завалы и убирать улицы за еду.

Как сообщил советник украинского мэра города Мариуполь Петр Андрющенко, несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать за еду.

"Тарелка каши и бутылка воды – единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре", – говорит Андрющенко.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, на оккупированных территориях Харьковской области назначенная Кремлем незаконная «администрация» ввела «военное положение».

При этом отмечается, что оккупанты используют его как предлог для борьбы с местным сопротивлением.

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