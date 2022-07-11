В ООН (Организация объединенных наций) сделали очередное невнятное заявление по поводу войны в Украине.

Предметом обсуждений стал короткий пост ООН, опубликованный в Твиттер.

"Война - это не выход. Нам нужен мир. Мир для мира. Сейчас нам нужен мир", - написали в организации.

Беззубость заявления отметили активные пользователи по всему миру:

"Извините, вы считаете это полезным? Это что-то значит? В этой войне есть правда и неправда, и вам нужно сосредоточиться на том, чтобы остановить убийц. Иначе вы бесполезны"

"ООН говорит: «Моя работа — наблюдать за геноцидом, а не останавливать его»

"О боже, спасибо, так полезно, теперь война остановилась. Или, подождите, нет, если бы мы только могли знать, какая страна несет ответственность за неспровоцированное вторжение в другую, и у нее есть сила остановить это вторжение в любой момент, и привлечь эту страну к ответственности"

"6,5 миллиардов долларов годового бюджета за пару твитов. Непонятно, почему любая здравомыслящая страна должна за это платить. Запретите россии членство в Совете Безопасности или самораспуститесь. Немедленно!"

"ООН нужны яйца"

Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.

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