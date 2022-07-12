Такие кадры появились в сети.
Согласно сообщениям, в ночь на 11 июля на танке с помощью баллончика с краской к «Z» добавили еще три буквы, в результате чего вышло название украинского батальона, который оборонял Мариуполь.
Сейчас автор надписи разыскивает полиция — он попал на камеру, установленную на расположенном неподалеку здании культуры. При этом камера, которая ведет наблюдение за самим памятником, была выведена из строя.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Готовы к освобождению": Зеленский и представители ВСУ уточнили слова о деоккупации юга
"Ждем приказа идти дальше": ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине, видео
Жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет: "Это действительно работает"
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Кадры активно комментируют в Сети.
«Неизвестный - герой, в отличие от молчаливого трусливого большинства», «Есть еще люди , которым свойственны человеческие качества. Не все в орков превратились», «Ну, шо тут скажешь... Слава Україні!», «Слава полку Азов!», «Молодец», «Красавчик», - пишут пользователи Сети.
Как известно, российскую военную технику, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину маркировали латинскими буквами Z, V и O.
Напомним, в России паника из-за тщетности их ЗРК против нового оружия украинцев.
Также сообщалось, что попытка нового наступления кафиров полностью провалилась.
Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей русских солдат, у России большие проблемы: что происходит.