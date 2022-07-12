В Свердловской области России в городе Каменск-Уральский букву «Z», написанную на памятнике погибшим в Афганистане и Чечне военным, превратили в надпись «AZOV».

Такие кадры появились в сети.

Согласно сообщениям, в ночь на 11 июля на танке с помощью баллончика с краской к «Z» добавили еще три буквы, в результате чего вышло название украинского батальона, который оборонял Мариуполь.

Сейчас автор надписи разыскивает полиция — он попал на камеру, установленную на расположенном неподалеку здании культуры. При этом камера, которая ведет наблюдение за самим памятником, была выведена из строя.

Кадры активно комментируют в Сети.

«Неизвестный - герой, в отличие от молчаливого трусливого большинства», «Есть еще люди , которым свойственны человеческие качества. Не все в орков превратились», «Ну, шо тут скажешь... Слава Україні!», «Слава полку Азов!», «Молодец», «Красавчик», - пишут пользователи Сети.

Как известно, российскую военную технику, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину маркировали латинскими буквами Z, V и O.

Напомним, в России паника из-за тщетности их ЗРК против нового оружия украинцев.

Также сообщалось, что попытка нового наступления кафиров полностью провалилась.

Кроме того, мы писали, что британская разведка сообщила о бунте матерей русских солдат, у России большие проблемы: что происходит.