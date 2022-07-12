Украинки, которые встанут на военный учет с 1 октября, не смогут выезжать за границу.

Подробнее об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передает ТСН. Как известно, с 1 октября этого года в Украине стартует военный учет для женщин. Андрусив подчеркнул, что представительницы определенных профессий были военнообязанными и раньше, а новый закон лишь расширил перечень таких профессий.

По словам советника министра, массово забирать украинок в военкоматы не будут.

«Это будет происходить точечно, на ряде предприятий, условно говоря. На этих предприятиях точечно будут обращаться к женщинам этих профессий и будут просить их встать на военный учет и их могут мобилизовать», - сообщил Андрусив.

В от же время, он отметил, что женщины, которые все же встанут на военный учет, будут подпадать под те же правила, что и мужчины, а значит им будет запрещено покидать страну.

«Они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением. То есть это так же, как сейчас касается мужчин. То есть мужчины могут уехать, но им нужно для этого отдельное разрешение или внесение в специальную систему. Это будет касаться небольшого количества женщин: 2-3 тысячи человек. То есть это никто существенно не почувствует», - пояснил Андрусив.

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