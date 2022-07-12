В планах россии на ближайшее время – присоединение временно оккупированных территорий Украины.

Об этом в ходе телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он объяснил, что именно с этой целью Кремль пытается активизировать раздачу российских паспортов на захваченных территориях. Представитель ГУР отметил, что сейчас россия готовит законодательную базу для того, чтобы включить украинские земли в свой состав.

«Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном», - рассказал Скибицкий.

Он отметил, что результаты этой подготовки будут видны ближе к осени.

«Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября — это единственный день голосования», - сообщил представитель ГУР.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что россия хочет провести на захваченных территориях так называемые «референдумы» как раз 11 сентября.

Напомним, генералы рф в панике спасают родственничков, чтобы те не попали в Украину.

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