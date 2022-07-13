Об участившихся случаях бегства оккупантов рассказали в Телеграм-канале Запорожской ОВА.

Как выяснили украинские разведчики, сейчас подразделения ФСБ россии активно ищут дезертиров, которые ранее не захотели рисковать своими жизнями в Запорожской области.

«В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и в настоящее время составляет около 60 человек. Указанные лица скрываются в подвалах, брошенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины, не зная, что единственным для них способом вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины», - рассказали в ОВА.

Сообщается, что за 12 июля в Запорожской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Приморское, Гуляйполе, Каменское. При этом в целом ситуация на Запорожском направлении за сутки существенно не изменилась. Отмечается, что россияне сосредоточились на удержании уже занятых позиций.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

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