Об участившихся случаях бегства оккупантов рассказали в Телеграм-канале Запорожской ОВА.
Как выяснили украинские разведчики, сейчас подразделения ФСБ россии активно ищут дезертиров, которые ранее не захотели рисковать своими жизнями в Запорожской области.
«В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и в настоящее время составляет около 60 человек. Указанные лица скрываются в подвалах, брошенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины, не зная, что единственным для них способом вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины», - рассказали в ОВА.
Сообщается, что за 12 июля в Запорожской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Приморское, Гуляйполе, Каменское. При этом в целом ситуация на Запорожском направлении за сутки существенно не изменилась. Отмечается, что россияне сосредоточились на удержании уже занятых позиций.
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