У россии есть возможность продолжать воевать столько, сколько этого будет требовать кремлевский диктатор.

О ресурсах, которые может использовать враг, рассказал в эфире ТСН военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что у россии остаются огромные запасы вооружения, даже если речь идет о старых, еще советских танках.

«РФ пока будет снимать с хранения старое советское вооружение и будут продолжать воевать. Среди 140 млн. населения всегда найдется 100 тыс. — менее 1% — для того, чтобы принять участие в войне», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что у Украины с запасами вооружения все намного хуже – сейчас наша страна полагается исключительно на поставки с Запада. Впрочем, эксперт считает, что партнеры продолжат помогать Украине, а готовность нашей страны воевать, сколько потребуется, будет зависеть только от нас самих.

«Наши собственные запасы уже закончились. Сегодня мы воюем на запасах Запада – тех стран, которые нас поддерживают. Если Запад не захочет проиграть в этой войне и не получить нового Гитлера в образе путина, то они нам будут помогать столько, сколько нужно для того, чтобы мы выстояли и победили. Они поставили в этой войне на нас. Ставку уже изменить невозможно, не проиграв самим», - подчеркнул Жданов.

Напомним, в разведке раскрыли, к чему сейчас готовится россия, известны сроки.

Как сообщала Politeka, Кремль провел тайный соцопрос о поддержке войны.

Также Politeka писала, что стало известно, сколько россиян пытаются приехать в Украину по визе.