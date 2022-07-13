Антироссийские настроения в оккупированных районах Украины приводят к нападениям на российских коллаборантов.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 13 июля.

В течение недели, по данным британцев, российские войска на Донбассе сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов, в частности Северска и Долины на подступах к Славянску и Краматорску. Городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями оккупантов на этом этапе.

Как отметили в Минобороны Британии, рф продолжает стремиться подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Недавно была инициатива о "братстве" российских и украинских городов и областей и указ, облегчающий украинцам получение российского гражданства.

Антироссийские настроения в оккупированной части Украины приводят к нападениям на российских и пророссийских "чиновников". Назначенная россией оккупационная администрация Большого Бурлука признала, что гауляйтер поселка Евгений Юнаков погиб 11 июля в результате подрыва автомобиля.

"Вероятно, нападения на чиновников усилятся, усугубляя и без того значительные вызовы, с которыми сталкиваются российские оккупанты, и потенциально усиливая давление на уже сокращенные военные и охранные формирования", - сообщают британские разведчики.

Напомним, в разведке раскрыли, к чему сейчас готовится россия, известны сроки.

Как сообщала Politeka, Кремль провел тайный соцопрос о поддержке войны.

Также Politeka писала, что стало известно, сколько россиян пытаются приехать в Украину по визе.