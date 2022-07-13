Российские военные крупно просчитались на юге Украины, и теперь контрнаступление ВСУ на этом направлении неизбежно.

Об этом рассказал в эфире Апостроф TV командующий обороной Николаева в первые месяцы войны, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Он отметил, что просчетов у оккупантов было много, начиная с того, что они были уверены, что не встретят сопротивления со стороны украинцев.

«Они рассчитывали на то, что наших сил и средств, которые были на Николаевщине, будет недостаточно для того, чтобы их остановить. Но были некоторые моменты. Они не понимали, что мы были очень проинформированы об их перемещении. Они не понимали, что мы очень хорошо знаем местность, что сыграло свою роль в защите Николаева», - рассказал Марченко.

В частности, он рассказал о том, как украинские защитники уничтожили большое скопление техники врага в районе оросительной системы между Николаевом и Херсоном.

Генерал-майор отметил, что с имеющимися сейчас силами россияне не смогут прорвать оборону Николаева. В свою очередь, ВСУ обязательно пойдут в контрнаступление на юге.

«Относительно контрнаступления украинской стороны на Херсонщину и ее освобождения - это неизбежный процесс. Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и ушли. К нему надо очень тщательно подготовиться, надо провести очень хорошую разведку, надо подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится», - заявил Марченко.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.