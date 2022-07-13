В Волынской области белорусский пограничник перешел границу и заявил о желании воевать против россиян.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке.

Белорус заявил, что хочет воевать с рф на стороне Украины.

"Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к Силам обороны Украины. Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой.

Так что дойти до государственной границы смог только один", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас в МВД проверяют эту информацию.

После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе задержанного.

Ранее сообщалось, что пожар после взрывов во временно окулированном Луганске этой ночью попал на видео.

Как сообщается, ВСУ нанесли очередной точный удар по базе оккупантов.

Российские СМИ утверждают, что украинские войска попали в Луганске по «военной части ПВО».

«Бомбануло!», «Опять закурили за складах гуманитарной помощи? Сколько можно?», «Кошмарсы работают», «HIMARS o'clock», «Это сгущенка взрывается», «Гуманитарный центр с шоколадками», - шутят пользователи соцсетей.

Напомним, что в Генштабе сообщили, что оккупанты массово пьянствуют и бегут с поле боя.

Также сообщалось, что в СНБО раскрыли важный нюанс запланированной деоккупации.

Кроме того Politeka.net писала, что разведка провела спецоперацию и вырвала украинцев из плена оккупантов.