Владимир Зеленский поставил перед украинскими защитниками однозначную задачу – освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Подробнее об этом рассказал в эфире «Радіо свобода» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя прозвучавшее ранее заявление Алексей Резникова, что президент поручил деоккупировать прибрежные территории на юге страны.

Так, Данилов заверил, что финальной целью остается полное освобождение Украины от российских захватчиков. Однако, отбить одновременно все территории нереально, поэтому будет принята определенная очередности.

«Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора», - подчеркнул Данилов.

Он заявил, что в свое время очередь дойдет до освобождения каждого временно оккупированного населенного пункта.

«Вопрос только времени и очередности», - отметил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что поставки Украине западного оружия помогут значительно ускорить этот процесс.

Напомним, Кремль провел тайный соцопрос о поддержке войны.

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