Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУР Минобороны.

Как стало известно, Украине удалось вернуть из российского плена пятерых человек. Для этого была проведена специальная операция.

«Главное Управление разведки разгромило тюрьму оккупантов и вывело на свободную территорию ее узников. В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, находившиеся в плену российских оккупантов. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение», - рассказали в ГУР разведки.

Также появилось видео, на котором можно увидеть, как проходила операция. Судя по кадрам, украинцев держали со связанными руками в помещении, выглядевшем как жилой дом.

Отмечается, что сейчас все освобожденные находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимый уход и лечение.

Стоит добавить, что ранее оккупанты заявляли, что у них в плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Напомним, в разведке раскрыли, к чему сейчас готовится россия, известны сроки.

Как сообщала Politeka, Кремль провел тайный соцопрос о поддержке войны.

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