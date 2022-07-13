Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУР Минобороны.
Как стало известно, Украине удалось вернуть из российского плена пятерых человек. Для этого была проведена специальная операция.
«Главное Управление разведки разгромило тюрьму оккупантов и вывело на свободную территорию ее узников. В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, находившиеся в плену российских оккупантов. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение», - рассказали в ГУР разведки.
Также появилось видео, на котором можно увидеть, как проходила операция. Судя по кадрам, украинцев держали со связанными руками в помещении, выглядевшем как жилой дом.
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Отмечается, что сейчас все освобожденные находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимый уход и лечение.
Стоит добавить, что ранее оккупанты заявляли, что у них в плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.
Напомним, в разведке раскрыли, к чему сейчас готовится россия, известны сроки.
Как сообщала Politeka, Кремль провел тайный соцопрос о поддержке войны.
Также Politeka писала, что стало известно, сколько россиян пытаются приехать в Украину по визе.