Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.

Кроме того, противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.

"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.

Также Игнат отметил, что РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

Ранее жителей Одесской области предупреждают о новых ракетных ударах.

Как сообщил пресс-офицер ОК «Юг» Владислав Назаров, сейчас группировка кораблей рф состоит из двух надводных ракетных кораблей, двух подводных и двух больших десантных кораблей.

По его словам, запуск ракет возможны со стороны моря и с использованием авиации, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.