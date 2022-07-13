Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.
"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.
Кроме того, противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.
"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.
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Также Игнат отметил, что РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.
Ранее жителей Одесской области предупреждают о новых ракетных ударах.
Как сообщил пресс-офицер ОК «Юг» Владислав Назаров, сейчас группировка кораблей рф состоит из двух надводных ракетных кораблей, двух подводных и двух больших десантных кораблей.
По его словам, запуск ракет возможны со стороны моря и с использованием авиации, а также с временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.
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Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.