Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Так, вероятно рф хочет втянуть Беларусь в войну против Украины не только из-за дефицита живой силы.
"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной способности.
России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее - поглощение РБ и оккупация российскими z-Zомби", - поделился своим мнением Подоляк.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"От Бучи не отмыться уже": буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не попасть в Украину
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Ранее сообщалось, что рф применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по территории Украины.
Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.
"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.
Кроме того, противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины.
Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.
Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.