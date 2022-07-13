В кремле намерены утилизировать армию Беларуси и отстранить от власти Лукашенко.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Так, вероятно рф хочет втянуть Беларусь в войну против Украины не только из-за дефицита живой силы.

"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной способности.

России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее - поглощение РБ и оккупация российскими z-Zомби", - поделился своим мнением Подоляк.

Ранее сообщалось, что рф применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по территории Украины.

Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.