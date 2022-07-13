Переговоров Украины с рф по завершению войны пока нет из-за позиции рф и продолжения агрессии против нашей страны, об этом заявил глава МИД на брифинге, передает "Укринформ".
"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции России и продолжения ее агрессии против нашей страны. Поэтому обсуждать нечего", - говорит министр.
Кулеба также отметил, что целью Украины в войне, которую начала рф, является освобождение территорий от оккупационных войск рф, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины.
"Это конечный пункт нашей переговорной позиции", – добавил глава МИД.
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Ранее сообщалось, что рф применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по территории Украины.
Как сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, нет ни одной страны в мире, по которой бы наносились такого рода удары.
"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.
Кроме того, противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины.
Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.
Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.