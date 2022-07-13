Так, во время телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко, что на данный момент ударная группировка не наблюдается, передает " Укринформ".

«На данный момент мы не наблюдаем ударной группировки, которая могла бы совершить нападение. Это направление усиливаются для того, чтобы линия границы и приграничья были полностью защищены», - сказал спикер.

Кроме того, известно, что за границей с Беларусью активно следят и подразделения разведки для того, чтобы владеть полной информацией.

«Мы хорошо помним, что вторжение российских военных также произошло не только с территории России, но и из Беларуси. Поэтому внимание на этом направлении усилено», – добавил Демченко.

Ранее сообщалось, что в кремле намерены утилизировать армию Беларуси и отстранить от власти Лукашенко.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Так, вероятно рф хочет втянуть Беларусь в войну против Украины не только из-за дефицита живой силы.

"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной способности.

России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее - поглощение РБ и оккупация российскими z-Zомби", - поделился своим мнением Подоляк.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.